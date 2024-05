Sky - Conte-Napoli, il tecnico non ha abbassato le pretese! Gasperini resta in lizza: le ultime

Calciomercato Napoli. Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti.

Nuovo allenatore Napoli

Queste le parole di Luca Marchetti circa gli ultimi aggiornamenti sul prossimo allenatore del Napoli:

Passi in avanti per Conte a Napoli? “Penso che per la pianificazione futura ci debba essere una condivisione di visione. Di sicuro Napoli è una piazza che ha bisogno di stimoli, Conte glieli saprebbe dare. Bisogna ragionare inoltre su Gasperini, non è solo bravo ma ha un carattere forte. Bisogna trovare qualcuno che dia una scossa, ma che al contempo possa essere compatibile. Non credo che Conte abbia abbassato le sue richieste e le sue pretese”.

Gasperini sta pensando di poter andare al Napoli? “Lui c’è nel casting del Napoli, ma credo che finora non ci abbia neanche pensato. Adesso pensa alle partite che restano da giocare, poi penserà al futuro. Il Napoli magari lo aspetta, ma magari no. l’Atalanta in ogni caso vorrebbe proseguire con lui e la mia sensazione è che possa restare”.