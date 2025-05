Incredibile a Parma, il VAR annulla un rigore al Napoli per fallo di Simeone ad inizio azione | FOTO

Sta succedendo di tutto nel finale di Parma-Napoli, con Neres che si era guadagnato un netto calcio di rigore in pieno recupero. Il VAR, però, ha richiamato Doveri al monitor per rivedere l'azione: il penalty è stato revocato per un fallo di Simeone ad inizio azione, inutili le proteste dei partenopei.

Parma-Napoli 0-0, la moviola dell'episodio finale con il rigore annullato al Napoli: il penalty per fallo su David Neres non è stato convalidato perché la sala VAR ha richiamato l'attenzione dell'arbitro sul fallo precedente di Simeone. Dal momento che il fallo di Simeone era precedente, l'azione è considerata conclusa al momento del fallo e di conseguenza è stato ritenuta invalida l'azione seguente che ha generato il rigore di Neres.