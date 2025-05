Inter, Marotta a DAZN: "Affrontiamo serenamente la Lazio, vedremo se ci aprirà porta scudetto"

Notizie Napoli calcio - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Parma-Napoli:

‚ÄúCi giochiamo una partita difficile, che pu√≤ aprirci una porta bella e serena com quella di un eventuale scudetto. I nostri calciatori sono cresciuti tanto in questi anno, anche a livello di gestione delle pressioni fisiche e mentali. Questo sar√† propedeutico in vista della finale di Champions. Lo slogan √® ‚Äėnoi ci siamo e ci siamo arrivati per merito‚Äô, quindi sta a noi decidere il nostro destino‚ÄĚ.

Parole di Conte sullo scrivere la storia? Sicuramente scrivere la storia in Europa √® la ciliegina che manca a tanti di noi, me su tutti. Un qualcosa di straordinario che difficilmente si ripete, poi in tre anni abbiamo fatto due finali ed √® un record ma va suggellato con la vittoria‚ÄĚ.