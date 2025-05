Formazioni ufficiali Parma-Napoli: ci siamo, alle 20.45 allo stadio "Tardini" andrà in scena la penultima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Parma e Napoli. I ducali cercano punti pesanti per la salvezza, mentre la squadra di Conte vuole mantenere il +1 sull'Inter nell'entusiasmante lotta scudetto.

Una gara ricca di emozioni e tensioni, ma Conte promette battaglia in conferenza stampa al netto di qualche indisponibilità nella rosa ed una condizione non ottimale per tutti gli azzurri.

Formazioni ufficiali Parma-Napoli

Parma - In aggiornamento

Napoli - In aggiornamento