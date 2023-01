Festa Lotto in Campania, vincite boom col terno di Maradona: i numeri

Notizie Calcio - Pioggia di vincite al Lotto in Campania in questo nuovo 2023 grazie a Diego Armando Maradona, o meglio il suo terno. Lo scorso martedì 3 gennaio, infatti, molti giocatori hanno portato a casa un bottino grazie ai seguenti numeri: 30, 60, 90.

Lotto, la Campania esulta col terno di Maradona

Ovvero 30 come il giorno di nascita della legenda argentina, 60 come l’anno di nascita e infine 90 come l’annata in cui portò il secondo scudetto al Napoli. Un partecipante di Scafati ha portato a casa 181.259 euro grazie a tale combinazione, sono seguite due vincite da 22.500 euro tra Cesinali e Scafati e una da 19.500 a Scafati.