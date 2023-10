Espulsione Maignan, salta la sfida contro il Napoli?

Mike Maignan è stato tra i protagonisti di Genoa-Milan, prima con alcune parate decisive e poi con l'espulsione nel finale per una ginocchiata in faccia ad Ekuban. Il portiere francese del Milan salterà quindi certamente la sfida del 22 ottobre contro la Juventus alla ripresa dopo la sosta, ma rischia di saltare anche Napoli-Milan del 29 ottobre.



In caso di espulsione per condotta violenta infatti, la squalifica può arrivare fino a 3 giornate. Domani, lunedì 9 ottobre, conosceremo l'esito della decisione del Giudice Sportivo e se l'intervento di Maignan sarà stato giudicato come condotta violenta.

Ecco cosa dice il regolamento in merito:

"Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato".