Effetto Mazzarri: invasione napoletana a Madrid e tutto esaurito con l'Inter

E' già effetto Mazzarri a Napoli dopo la vittoria di Bergamo. Splendido punto di partenza per gli azzurri in vista delle prossime partite determinanti in pochi giorni come Real Madrid e Inter in cinque giorni. Calendario complicato, ma i tifosi vogliono restare al fianco della propria squadra. Infatti, a Madrid, allo stadio Bernabeu, è prevista una vera invasione azzurra, con il settore ospiti tutto esaurito e anche negli altri settori dello stadio ci saranno tifosi del Napoli. Il tutto si ripeterà poi al Maradona tutto esaurito per la partita contro l'Inter.