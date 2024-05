"Diego Vive", tour interattivo da brividi ma niente immagini SSC Napoli: costo e luogo dell'evento

Ultime notizie Napoli - Al via "Diego Vive", il primo parco a tema dedicato ad un atleta adesso è realtà. La ex base Nato cambia pelle, si trasforma e per i tantissimi appassionati del Pibe sarà come entrare nella storia del campione argentino. Si tratta di un viaggio a tappe che dura circa due ore: un tour interattivo grazie al quale anche il più grande cultore della vita e della storia di Diego troverà qualche particolare nuovo. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Dalla cameretta di Villa Fiorito (ricostruita proprio con i mobili che erano in Argentina) fino al gol della Mano di Dios, dove si può diventare Maradona per un istante. Sì, perché accanto a una statua a grandezza naturale di Peter Shilton c'è un pallone sospeso (l'Azteca, come quello dell'86) e saltando si può fare gol con la mano. Insomma, davvero tutto come se Maradona fosse lì. Ma non solo. Grazie all'aiuto della tecnologia il pacchetto di esperienze che si possono fare durante il tour di Diego Vive sono molteplici, come segnare il gol del secolo (quello contro l'Inghilterra sempre nel Mondiale messicano del 1986). Sarà come sentirsi Maradona su quel campo, saltando gli avversari uno alla volta e andando a depositare il pallone alle spalle di Shilton E poi cosa c'è di meglio di tirare un calcio di rigore avendo proprio Diego accanto che ti dà il consiglio giusto per spiazzare il portiere? Detto, fatto. La voce di Maradona ti suggerirà come calciare e dopo la trasformazione dal dischetto ti darà anche un giudizio sull'esecuzione. E si può anche provare a battere il Pibe de oro. Come? In una gara di velocità sul dribbling. Il tempo da battere è quello di Maradona, ovviamente, e ogni ospite del parco a tema avrà la possibilità di cimentarsi in questa particolarissima sfida contro quattro difensori".

Diego Vive: tour a Napoli

Il parco aprirà al pubblico giovedì 30, mentre il 29 ci sarà l'inaugurazione alla quale parteciperanno tutti i figli (che hanno ceduto i diritti a Diego Vive) e alcuni ex compagni di Maradona dei tempi di Napoli ma anche dell'Argentina campione del mondo. Il costo del biglietto sarà di 20 euro a persona e gratuito per gli under 12, scelta voluta per consentire ai papà e ai nonni di raccontare ancora più facilmente il mito di Diego alle generazioni successive. Ma niente Napoli, racconta il quotidiano: