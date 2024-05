De Laurentiis tratta con Conte, intanto si gode le bellezze di Napoli: ecco dov'era ieri sera | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto la cornice suggestiva di Massa Lubrense per una cena speciale, in compagnia di amici e familiari: ha infatti trascorso la serata al ristorante “La Torre One Fire” della famiglia Mazzola, noto per la sua cucina legata al territorio. De Laurentiis ha potuto assaporare i piatti tipici della tradizione campana. Nel bel mezzo della trattativa per il nuovo allenatore, con Antonio Conte che s'avvicina alla panchina azzurra. Serata in compagnia dei figli Luigi ed Edoardo De Laurentiis, il giorno dopo il compleanno del patron del Napoli che ha compiuto 75 anni due giorni fa.

Famiglia De Laurentiis a cena a Massa Lubrense

“La Torre One Fire” è da anni un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. Riconosciuto come una delle migliori trattorie della Campania, il ristorante vanta tanti riconoscimenti e una chiocciola Slow Food, testimonianza del suo impegno nella valorizzazione dei prodotti locali e nella promozione di una cucina sostenibile. La scelta di De Laurentiis di cenare a “La Torre One Fire” sottolinea l’attenzione del presidente del Napoli Calcio verso le eccellenze del territorio campano. Non solo calcio, quindi, per De Laurentiis, ma anche un occhio di riguardo per la cultura gastronomica della sua regione.

In allegato la fotogallery con tutte le foto!

“La Torre One Fire” è situato in una posizione panoramica mozzafiato, con vista sul Golfo di Napoli e Sorrento con Capri di fronte Il ristorante propone un menu stagionale che cambia con il ritmo delle stagioni, utilizzando solo prodotti freschi e di altissima qualità. La cantina vanta una selezione di vini pregiati, provenienti dalle migliori cantine d’Italia. Oltre alla qualità del cibo, “La Torre One Fire” si distingue anche per l’accoglienza calorosa e il servizio impeccabile. Lo staff del ristorante è sempre attento alle esigenze dei clienti, garantendo loro un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Come scrive PositanoNews,