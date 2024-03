De Laurentiis al Viola Park per l'ultimo saluto a Joe Barone: abbraccio con Commisso | FOTO & VIDEO

Sono tanti gli amici, colleghi e personaggi dello sport che continuano ad arrivare al Viola Park per l'ultimo saluto a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, scomparso nella giornata di ieri dopo il malore che lo ha colto domenica scorsa a Bergamo.

De Laurentiis al Viola Park

E per l'ultimo saluto a Joe Barone al Viola Park, sono da poco entrati all'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli, a Firenze, Cristiano Giuntoli e il presidente Ferrero per la Juventus, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali e il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Il patron della SSC Napoli ha abbracciato calorosamente l'amico Rocco Commisso, per il pesante lutto subìto. Con De Laurentiis, in rappresentanza della SSC Napoli, anche Nicola Lombardo, l'ad Chiavelli e il dirigente Tommaso Bianchin, che ha lavorato in passato proprio alla Fiorentina. In allegato il video: