Lecce, Giampaolo a Dazn: "Abbiamo perso perché i valori sono diversi, il Napoli è una squadra unita"

Marco Giampaolo è intervenuto nel post partita di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn:

"La partita è stata dura e complicata, all'inizio abbiamo fatto fatica perché il Napoli ha qualità forte ed è una grande squadra unita. Peccato quel calcio di punizione, perché in sostanza la partita è stata equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo palleggiato meglio, ma bisogna mantenere il morale alto perché questa era una partita complicatissima e si poteva fare risultato. Graziano era uno di noi, in ogni cosa viveva sempre con noi e tutti erano molto legati a lui, non è stato facile preparare questa partita. Abbiamo perso oggi perché i valori sono diversi e non per altro".