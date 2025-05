DAZN - Top Ten gol più belli della Serie A: c'è la rovesciata di McTominay sul podio

Ultime calcio Napoli - DAZN ha stilato la classifica dei gol più belli dell'anno della Serie A 2024/2025. Al primo posto c'è la rete dell'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini contro l'Inter nel giorno di Pasqua. La rete di Scott McTominay contro il Cagliari nella sfida che ha consegnato lo scudetto al Napoli, è arrivata terza. Questa la classifica:

Il gol di McTominay tra i più belli della stagione

1- Orsolini in Bologna-Inter 1-0

2- Che Adams in Empoli-Torino 0-1

3- McTominay in Napoli-Cagliari 2-0

4- Deiola in Cagliari-Venezia 3-0

5- Soulé in Parma-Roma 0-1

6- Mandragora in Fiorentina-Empoli 2-1

7- Barella in Inter-Atalanta 4-0

8- Ndoye in Bologna-Napoli 1-1

9- Yildiz in Torino-Juventus 1-1

10- Castellanos in Genoa-Lazio 0-2