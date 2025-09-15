Brocchi su Hojlund: "Non mi fido ancora anche se ha segnato, perché in genere..."

Le Interviste  
Brocchi su Hojlund: Non mi fido ancora anche se ha segnato, perché in genere...

Il commento di Brocchi sul Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - Cristian Brocchi, intervenuto a Radio TV Serie A, ha parlato anche del Napoli

Brocchi sul Napoli e Hojlund

Ecco quanto riferito in diretta: 

"Hojlund è giovane e ha ancora fame, importante che abbia questa voglia:io però non mi fido mai di chi fa gol subito. Bisognerà vedere nel nel corso delle settimane se continuerà ad avere quello spirito che ha fatto sì che Conte scegliesse lui dopo l'infortunio di Lukaku. De Bruyne, invece, da campione qual è ha portato subito personalità e potrà essere di aiuto per i compagni con meno esperienza". 

Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
