Brocchi su Hojlund: "Non mi fido ancora anche se ha segnato, perché in genere..."

Ultimissime Calcio Napoli - Cristian Brocchi, intervenuto a Radio TV Serie A, ha parlato anche del Napoli.

Ecco quanto riferito in diretta:

"Hojlund è giovane e ha ancora fame, importante che abbia questa voglia:io però non mi fido mai di chi fa gol subito. Bisognerà vedere nel nel corso delle settimane se continuerà ad avere quello spirito che ha fatto sì che Conte scegliesse lui dopo l'infortunio di Lukaku. De Bruyne, invece, da campione qual è ha portato subito personalità e potrà essere di aiuto per i compagni con meno esperienza".