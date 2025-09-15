Rrahmani recupera per Man City-Napoli? Indizio social, i tifosi ci sperano | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Amir Rrahmani sta provando il recupero in extremis per la gara di giovedì contro il Manchester City in Champions League.

Manchester City-Napoli, Rrahmani lavora per rientrare

Il difensore ha pubblicato una storia sui suoi profili social in cui si allena sul tapis roulant all'interno della sala attrezzi di Castel Volturno. Le speranze non sono molte, anzi sono praticamente quasi vicine allo zero. Il calciatore però vuole provare il recupero in extremis. Proprio prima di Fiorentina Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa aveva dichiarato sull'infortunio di Rrahmani: "Sarà un’assenza importante, l’anno scorso ha fatto 38 gare su 38, è un perno della squadra. Ma giocando ogni 3 giorni, più le nazionali, il rischio infortuni aumenta". Più che Manchester, il centrale potrebbe rivedersi al massimo con il Pisa o nella gara successiva contro il Milan.