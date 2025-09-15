Giubilato: "Hojlund e Beukema sembrano al Napoli da anni. City? Conte saprà cosa fare"

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Il Napoli parte da una grande difesa, si è visto anche contro la Fiorentina? Sì, Spinazzola e Buongiorno hanno fatto benissimo. Il primo sta tornando sui suoi livelli, Spinazzola è una certezza, ha avuto solo un grave infortunio che ha rallentato il suo percorso. Napoli strepitoso contro la Fiorentina, non ha concesso quasi nulla. La difesa è fondamentale, parte tutto da lì. I nuovi come Hojlund e Beukema subito al top anche grazie al gruppo e all'allenatore? Sembrano azzurri da molto più tempo, si sono ambientati alla grande grazie al mister e alla società. Il club sta lavorando benissimo, ha messo a disposizione di Conte tutto ciò che gli serviva. Conte sta limando dei dettagli importanti. Il Napoli oggi è al top, la prova sono le prestazioni dei nuovi arrivati. Il Napoli rispetto alle altre ha un vantaggio di un anno, subito dietro c'è la Juventus che lavora con Tudor già da un po'. Il Napoli diverte e si diverte, fatica tanto in settimana ma i risultati si vedono durante le partite. Cosa mi è piaciuto di più a Firenze? L'atteggiamento sin dal primo secondo, il Napoli ha dimostrato di essere superiore all'avversario da ogni punto di vista. Bellissimo l'assist di Spinazzola per Hojlund, ora nessuno ha paura di tentare la giocata. Esordio in Champions contro il Manchester City? Contro il City se ti difendi non finisce bene, ma anche se ti sbilanci troppo. Conte saprà cosa fare. In campionato va tutto bene, in Europa bisogna misurarsi a certi livelli. Il risultato è imprevedibile, ma il Napoli venderà cara la pelle, sa cosa deve fare ed ha voglia di vincere. Formazione? Non mi aspetto tanti cambi, ci sono diversi giorni per recuperare. Olivera o Spinazzola? Vedremo, il secondo è in grandissima forma. Hojlund? Ha fatto molto bene, ma c'è lo zampino di tutta la squadra. In un contesto come quello del Napoli è più facile fare bene. Ha dimostrato di essere un ottimo giocatore e di saper apprendere in fretta le idee dell'allenatore".