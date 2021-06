"Commessa una frode sportiva a favore della Juve e prove dell'illecito nascoste": Rizzoli, Valeri e Orsato querelano Le Iene e Pecoraro! [FOTO]

Ultime notizie Serie A - Caso Pjanic in Inter-Juve, la redazione de Le Iene ha portato in tv un lungo servizio su questo episodio. All'interno del servizio, vi sono diversi spunti. Non solo la mail che sconfessa le precedenti dichiarazioni di Rizzoli,

I tre arbitri infatti, Rizzoli, Orsato e Valeri, hanno querelato Le Iene e l'ex Procuratore federale FIGC, Pecoraro, facendo partire un'inchiesta. Nel dettaglio, nella querela, i tre arbitri sostengono che Le Iene e Pecoraro li avrebbero accusati di "avere commesso una frode sportiva in favore della Juventus e di avere in seguito soppresso le prove di tale illecito".