Le Iene tornano su Inter-Juventus del 2018, immagini inedite! Orsato e VAR: "Il giallo a Pjanic c'è"

Ultimissime notizie calcio Napoli - A distanza di anni continua a generare polemiche a dir poco accese la partita Inter-Juventus e la direzione arbitrale di Daniele Orsato. La redazione del programma "Le Iene", infatti, dopo essersene occupate ad ottobre ed esser state querelate, sono tornate su quella sfida e sul dialogo tra il direttore di gara ed il VAR a proposito dell'episodio più discusso: il contatto tra Pjanic e Rafinha, con il bianconero inspiegabilmente non espulso per doppio giallo. Stasera il noto show su Italia 1 mostrerà il video della sala VAR. Privo dell'audio originale, però, il video contiene immagini del tutto inedite, che potrebbero chiarire quanto accaduto durante la partita, attraverso la lettura dei labiali di due ragazzi sordi. Attraverso queste immagini il duo è riuscito a ricostruire le battute che si sono scambiate il VAR di quella sera Valeri ed Orsato. Se questo dovesse essere confermato, le parole non corrisponderebbero in alcun modo alle dichiarazioni fatte agli inquirenti.

Secondo quanto spiegano i due ragazzi, Valeri nel momento del fallo di Pjanic esclama: "Uhhhh, check!" intuendo da subito la possibilità di dover rivedere l'immagine. Poi schiaccia il tasto rosso che lo mette in collegamento con Orsato e, secondo l'interpretazione, direbbe: "Il contrasto c'è, l'ho controllato adesso". Alessandro Giallatini, in sala come aiuto VAR, dice: "Il giallo c'è" e Valeri ribatte: "Sì, certo".