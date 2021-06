"Mi mandi l'episodio Pjanic?" Una mail 'sconfessa' Rizzoli sul caso Inter-Juve! [FOTO]

Ultime notizie Serie A - Caso Pjanic in Inter-Juve, la redazione de Le Iene ha portato in tv un lungo servizio su questo episodio. All'interno del servizio, vi è uno spunto in particolare che va a sconfessare tutte le precedenti dichiarazioni di Nicola Rizzoli, designatore di Serie A.

Rizzoli aveva precedentemente dichiarato in tv alla Rai, e ai microfoni de Le Iene che: "Manca l'episodio audio/video di Pjanic perché non è fra gli episodi da VAR". Ma ecco che viene sconfessato da una sua stessa mail, inviata a Rosetti. Nel messaggio, Nicola Rizzoli chiedeva di poter utilizzare a scopo didattico l'episodio del mancato giallo a Pjanic, richiedendone le immagini e l'audio per "capire come è stata affrontata la situazione".

Ma allora l'episodio è da VAR e vi sono le immagini oppure no, come precedentemente dichiarava? Rizzoli sosteneva che gli episodi non da VAR finivano archiviati, e quindi irrecuperabili. Però, nell'8 maggio 2018, richiedeva audio e video dell'episodio Pjanic-Rafinha. La risposta sulla scomparsa dell'audio su quelle immagini è davvero scontata.

Clicca sull'immagine allegata per guardare la mail di Rizzoli: