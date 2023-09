CdM - Infortunio Rrahmani, il Napoli ci andrà cauto per un motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta le ultime news sull'infortunio di Amir Rrahmani:

"Intanto a Braga si è aggiunta anche la tegola Rrahmani che è uscito al 13’ per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Una situazione da gestire, un’analisi da fare anche in relazione all’infortunio subito nella scorsa stagione che lo tenne fuori circa due mesi e mezzo. È difficile che possa recuperare per la partita di Bologna, al Dall’Ara Garcia dovrebbe riproporre la coppia Ostigard-Juan Jesus. Dovrebbe tornare a disposizione Cajuste, in tribuna a Braga per un leggero affaticamento muscolare. Oggi entrambi faranno gli esami strumentali per avere un quadro completo dei rispettivi problemi fisici".