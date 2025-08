Gazzetta - Simeone punta su Raspadori, ADL pronto a liberarlo ma per almeno 30 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli è attento al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Chi può salutare è Jack Raspadori, l'attaccante dei gol pesanti in casa Napoli che dopo essere rimasto a gennaio per essere decisivo nella corsa scudetto ora può andare a sposare un nuovo progetto. C'è l'occasione Atletico Madrid per Raspadori come approfondisce La Gazzetta dello Sport:

Se si lasciano, Raspadori e il Napoli, sì che l'addio vale: ci vorranno una trentina di milioni, però, per convincere De Laurentiis a svuotare la vetrina di un gioiello che è bello da vedere, eh sì, e che ha pure un garbo che non guasta mai. II Cholo, che di calciatori se ne intende e nel caso, volendo, potrebbe sempre chiedere al figlio, Giovanni detto il Cholito, che ne sa eccome se ne sa, ha bisogno di un multitasking: aveva pensato ad Enzo Millot dello Stoccarda, ma quando hanno chiamato dall'Al-Ahli è stato impossibile resistere alla proposta al solito indecente. E allora è spuntato Raspadori, del quale niente c'è da scoprire, è stato socio e concorrente del suo primogenito, ha relazioni a sufficienza e nel caso in famiglia arriverebbe un aiutino per scoprire altre virtù segrete. Le trattative hanno modi e tempi che sfuggono ai protocolli ma si sa, ad esempio, che Raspadori è stato a lungo in contatto con il suo procuratore, ha ascoltato, ha memorizzato.