Sgarbi ha lasciato il ritiro del Napoli: stasera sarà già a Pescara, la formula del trasferimento

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Allenamento mattutino del giorno 8 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dopo le amichevoli contro il Brest e la Casertana.

Novità a Castel di Sangro: è assente Lorenzo Sgarbi, diretto verso il Pescara. Il calciatore non è presente in campo, ma lascerà il ritiro azzurro, in serata dovrebbe già raggiungere Pescara. Prestito secco la formula dell'ingaggio.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

Mercoledì 6 agosto: