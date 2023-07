La Juventus ha deciso che il suo periodo in maglia bianconera è terminato e Leonardo Bonucci è finito al centro di molte voci di mercato. Le pretendenti, comunque, non mancano: sulle sue tracce ci sono diversi club di A, come Lazio, Fiorentina e Bologna.

Leonardo Bonucci

Il Bari pensa a Bonucci

Secondo La Gazzetta dello Sport, al capitano della Nazionale sarebbero interessati anche alcuni club di Serie B. Tra questi, oltre alla Sampdoria, ci sarebbero anche il Palermo e il Bari.

