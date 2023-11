BoboTv, Fabrizio Corona svela il motivo della separazione!

La separazione della BoboTv ha lasciato tutti di stucco. L'altra sera Bobo Vieri ha annunciato pubblicamente che le trasmissioni andranno avanti senza Lele Adani, Nicky Ventola e Antonio Cassano e poche ore dopo Adani ha pubblicato su Instagram un video tratto dalla serie "Gomorra" che sembra a tutti gli effetti una frecciatina a Vieri.

Bobo Tv, il motivo della separazione

A raccontare i retroscena della separazione ci ha pensato Fabrizio Corona, che sul suo sito web Dillingernews rivela:

"Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati. Alla base, oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo".

A supporto delle sue parole, Fabrizio Corona ha fatto ascoltare un audio di Nicola Ventola, che dice: "Fabri fammi passare un attimino di tempo. Un abbraccio, comunque non sei andato lontano", come a voler confermare in parte la sua versione dei fatti.