Biglietti Eintracht-Napoli, sold out in pochi minuti i voucher per prelazione | FOTO

Notizie calcio - Una lunga attesa che in pochi istanti ha di fatto polverizzato i voucher per la prelazione biglietti di Eintracht-Napoli. La corsa al tagliando per la Champions League è iniziata (o meglio doveva iniziare) questa mattina alle ore 10 sul sito del Napoli, ma sin da subito c'è stato qualche intoppo.

Biglietti Eintracht-Napoli, ira dei tifosi

I migliaia di tifosi collegati sin dalle prime ore della mattina hanno riscontrato ritardi per accedere alla piattaforma, con la pagina dedicata al rilascio del voucher che risultava vuota. Solamente alle 10.37 la situazione si è sbloccata, ma sono bastati pochi minuti per raggiungere il sold-out come si evince dalla schermata che è apparsa a chi tentava di accedere alla prelazione. Ovviamente sui social è montata l'ira di quei tifosi che hanno atteso invano di poter avere l'accesso al prezioso tagliando.