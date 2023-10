Spalletti show in conferenza: lezione di calcio con un foglio | VIDEO

Oggi Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista degli incontri della Nazionale italiana contro Malta e Inghilterra. A fine conferenza Spalletti è stato protagonista di un simpatico siparietto: il CT dell'Italia ha impartito una vera e propria lezione di calcio, mostrando un foglietto bianco sul quale era disegnato un grafico a torta diviso in tre spicchi così distribuiti: 30% divertimento, 30% fatica, 40% perdita e riconquista palla (rottura di cogl**ni).

