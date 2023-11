Brasile-Argentina shock al Maracana, scontri e cariche tra tifosi e polizia | VIDEO

Caos e violenza al Maracana, a margine di Brasile-Argentina, vinta poi dagli ospiti 1-0 con gol di Otamendi. Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 è iniziato con quasi mezzora di ritardo rispetto all’orario previsto (1.30 della notte in italia) a causa degli incidenti tra i tifosi argentini (3 mila circa) e polizia brasiliana scoppiati al momento degli inni nazionali. Le due tifoserie non erano isolate, come solitamente accade, e l’intervento delle forze dell’ordine locali è stato estremamente violento, a colpi di manganellate e cariche. A riportarlo è il sito di Sky Sport.

Desde el inicio de los incidentes a la BRUTAL Y VERGONZOSA represión de la policía a los hinchas argentinos en el MARACANÁ. pic.twitter.com/YPhB9TL27S — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023