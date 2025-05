Neres ha recuperato, ma Il Mattino frena: Conte non sa ancora se farlo giocare, ecco perché

Domenica c'è Parma-Napoli e l'allenatore Antonio Conte ha ancora qualche giorno a disposizione per mettere a punto la formazione ideale che scenderà in campo al Tardini per la sfida decisiva in chiave scudetto.

Tra le buone notizie c'è il recupero di David Neres, di cui parla oggi il quotidiano Il Mattino: il brasiliano sarebbe ormai "pienamente recuperato" ma Conte non è ancora convinto di schierarlo titolare domenica a Parma. Far giocare Neres significherebbe mettere Raspadori in panchina e appare difficile rinunciare a Jack in questa fase della stagione. "C'è da riflettere", scrive Il Mattino. Nei prossimi giorni novità in tal senso.