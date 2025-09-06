Vergara, l'agente: "Lavoriamo al rinnovo con il Napoli! Se Conte lo ha confermato vuol dire che..."

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Di Lorenzo, Marianucci, Vergara e Politano, è intervenuto nel corso della puntata odierna di Radiogoal su Kiss Kiss Napoli.

"Conte non regala niente a nessuno, una persona rigida e meritocratica nelle sue scelte e se Vergara è stato confermato vuol dire che ha dimostrato sul campo di meritare questa chance

Anche lui ha una soglia del sacrificio molto alta, e il mister gli ha riconosciuto ciò che ha dimostrato nei due ritiri di quest’anno. Secondo me resterà ancora tanti anni a Napoli perché ha tutte le qualità per poter crescere ancora. 

Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo, e spero che anche per lui si possa arrivare ad un prolungamento del suo contratto".

Notizie Calcio Napoli
