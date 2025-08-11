Sportitalia - Elmas-Torino, nessun accordo: possibile ritorno al Napoli, c'è già la decisione del giocatore

Ultime calciomercato Napoli si pensa ad un ritorno di Eljif Elmas

Ultime calcio Napoli - Il Napoli pensa ad un ritorno, Eljif Elmas, dopo l'esperienza al Torino della passata stagione, potrebbe diventare un obiettivo per il centrocampo di Conte. Ne parla Alfredo Pedullà.

Il Napoli pensa a Elmas

Secondo quanto rifersice Alfredo Pedullà sul proprio profilo X: 

"Elmas, il Torino non riesce a sbloccare, nessun accordo sulla formula. Occhio alle sorprese, il Napoli ha sondato. Il Napoli ha incassato la disponibilità di Elmas che sarebbe tornato volentieri già a gennaio ma non c’erano posti liberi. Una decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, ma il profilo piace".

Poi aggiunge sul proprio sito:

"Anche nelle ultime ore il Torino ha insistito per Eljif Elmas, la priorità sarebbe quella di riportarlo in Italia dopo la parentesi della scorsa stagione. Ma il Lipsia non ha intenzione di fare regali, per il momento non apre al prestito come vorrebbero i granata, convinto che per Elmas si concretizzeranno altre proposte a formule più convincenti. E allora occhio alle sorprese: a Elmas sta pensando anche il Napoli per la sua duttilità a giocare in più ruoli, per gol e assist che può avere nelle corde, per l’eccellente rapporto con il club e con i tifosi. Non a caso il Napoli cerca un centrocampista offensivo con quelle caratteristiche, quindi occhio a un’eventuale proposta per un clamoroso ritorno".

Eljif Elmas
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
