Sportitalia - Elmas-Torino, nessun accordo: possibile ritorno al Napoli, c'è già la decisione del giocatore

Ultime calcio Napoli - Il Napoli pensa ad un ritorno, Eljif Elmas, dopo l'esperienza al Torino della passata stagione, potrebbe diventare un obiettivo per il centrocampo di Conte. Ne parla Alfredo Pedullà.

Secondo quanto rifersice Alfredo Pedullà sul proprio profilo X:

"Elmas, il Torino non riesce a sbloccare, nessun accordo sulla formula. Occhio alle sorprese, il Napoli ha sondato. Il Napoli ha incassato la disponibilità di Elmas che sarebbe tornato volentieri già a gennaio ma non c’erano posti liberi. Una decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, ma il profilo piace ".

Poi aggiunge sul proprio sito:

"Anche nelle ultime ore il Torino ha insistito per Eljif Elmas, la priorità sarebbe quella di riportarlo in Italia dopo la parentesi della scorsa stagione. Ma il Lipsia non ha intenzione di fare regali, per il momento non apre al prestito come vorrebbero i granata, convinto che per Elmas si concretizzeranno altre proposte a formule più convincenti. E allora occhio alle sorprese: a Elmas sta pensando anche il Napoli per la sua duttilità a giocare in più ruoli, per gol e assist che può avere nelle corde, per l’eccellente rapporto con il club e con i tifosi. Non a caso il Napoli cerca un centrocampista offensivo con quelle caratteristiche, quindi occhio a un’eventuale proposta per un clamoroso ritorno".