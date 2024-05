Udinese, Success: "Napoli grande squadra, volevamo i tre punti! il pari è più importante del mio gol"

Ultime notizie SSC Napoli - Durante il post-partita di Udinese-Napoli, è intervenuto l’attaccante dell’Udinese Isaac Success:

“Il punto è più importante del gol, ci porta più vicini al nostro obiettivo. Il pari arriva contro una grande squadra, volevamo prendere i tre punti davanti ai nostri tifosi ma ora dobbiamo guardare avanti, questo pareggio ci dà morale.

È una squadra unita siamo come una famiglia e sono stato sempre incoraggiato. In pochi minuti oggi ho potuto dare una mano e spero di continuare a farlo. Lavoriamo tutti l'uno per gli altri.

Mister Fabio Cannavaro? Le sue idee sono chiare, anche se è qui da poco tempo ci sta dando tanto. Ha molta esperienza e ha portato personalità, ha cercato di adattarsi il più in fretta possibile alla squadra e stiamo tutti lavorando duro. La gara col Lecce sarà dura, ma giocheremo al massimo”