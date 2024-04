Troise: "Con Conte non c'è scommessa, ho visto i suoi allenamenti e vi posso dire una cosa"

Ultime notizie Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Franco Troise, allenatore.

“Antonio Conte è uno di quegli allenatori che può portare il Napoli al posto che merita. Ha quel qualcosa in piĂą.Â

Fabio Cannavaro ha vinto tutto quello che c’era da vincere dall’altra parte del mondo e pur se non si crede che lì sia un calcio vero, ha guidato grandissimi calciatori e vinto contro gli allenatori che hanno allenato in Italia.Â

Monza-Napoli? Giocare contro il Monza che è molto vicino alle caratteristiche di gioco all’Atalanta, non è semplice. Lobotka infatti ha fatto una delle peggiori prestazioni del campionato. Nel primo tempo il Napoli non è riuscito nei passaggi chiave per cui non ha mai superato la pressione costante sui giocatori di costruzione. Nel secondo tempo è cambiato tutto: il Napoli ha aumentato la qualitĂ di gioco, i dribbling vincenti ed ha fatto 3 tiri da 20 metri, cosa che non faceva da 16 gare. Il tiro dalla distanza a parte Politano e Zielinski, nel Napoli non lo prova nessuno.Â

I calciatori non hanno avuto la capacitĂ di interpretare la parte dei campioni d’Italia con sfrontatezza, voglia, determinazione, si sono cullati sulla festa. Il Napoli quest’anno è cambiato troppo, ha sempre dimostrato di avere qualcosa nelle rimonte fatte, ma gli alibi sono stati troppi.Â

Conte è l’uomo giusto perchè sa cosa vuol dire vincere. Con lui non c’è scommessa, ci sono certezze. Ho visto i suoi allenamenti, si va a 3mila all’ora, non c’è un giorno in cui i calciatori riposano e non c’è nulla intorno che sia un alibi. E’ chiaro pure che Antonio Conte vuole delle garanzie tecniche”