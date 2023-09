Troise a CN24: "Bisogna dare tempo a Garcia, è completamente diverso da Spalletti. C'è un fattore decisivo"

Emanuele Troise, doppio ex di Napoli e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24 Live":

"Il Napoli ha cambiato la guida tecnica e in Italia non è poco. Bisogna dare ancora tempo all'allenatore per poterdare dei giudizi, c'è grande differenza tra Spalletti e Rudi Garcia tra gioco, idee e gestione. Sarà complicato ripetere ciò che il Napoli ha fatto, poi devi metterci pure che le rivali non si ripeteranno in maniera negativa come lo scorso anno. C'è bisogno del tempo per completare il cambiamento. Con il Bologna sarà una dura battaglia, ci saranno due squadre pronte a giocare. Non mi so se questo Napoli può fare la difesa bassa".