Sportitalia, Parlato a CN24: "I calciatori hanno in testa il gioco che facevano con Spalletti, per l'Udinese criticità dalla Questura per 300 tifosi friulani in arrivo"

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il Napoli è tra luci ed ombre, anche a Braga si è rischiato tanto e si è vinto convincendo a metà: il gioco è totalmente diverso, le ripartenze fanno male e l’impressione difensiva è che tra le retrovie vada in difficoltà concedendo tanto agli avversari. Già è successo pure col Frosinone, e penso ci sia pure un discorso di preparazione atletica. Serve capire le problematiche dopo il cambiamento tra Spalletti e Garcia, alcuni azzurri chiave non sono brillanti.

Turnover a Bologna? Sarà necessario, qualcosa andrà cambiato dopo la Champions League, si gioca poi con l’Udinese in infrasettimanale: per quanto riguarda la formazione, dubbi ce ne sono. Penso rivedremo Mario Rui, che non gioca più come con Spalletti, favorito nel ballottaggio con Olivera. Ci possiamo aspettare anche il debutto dal 1’ di Natan, e Anguissa: l’ho visto molto stanco, e Cajuste è stato tenuto fuori a Braga in via precauzionale. Anche Lindstrom può giocarsi una chance dal 1’ con Osimhen e Kvaratskhelia.

Lindstrom rebus? Quello principale a livello tattico è Raspadori, per caratteristiche l’abbiamo visto come è stato utilizzato da Spalletti e da Garcia: da esterno ci mette tanta buona volontà, si adatta, ma vennero spesi 35 milioni per farlo giocare in un 4-2-3-1 mai utilizzato da Spalletti. I calciatori hanno in testa il gioco che facevano con Spalletti, quando perdono palla non sanno cosa fare perché erano abituati ad aggredire: ora il Napoli sembra capace di prendere gol da chiunque.

Ci sono delle criticità dalla Questura di Napoli, perchè arriveranno 300 tifosi dell’Udinese e si monitorano i social dopo gli scontri dopo Udinese-Napoli che valse lo scudetto”