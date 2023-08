Simeone ammette: "La meditazione mi ha cambiato la vita! Lo faccio ogni sera per 20 minuti"

L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone, detto Cholito, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. Tra le altre cose, Simeone ha confessato di praticare quotidianamente la meditazione.

Ecco le parole del Cholito: "Ho appena tagliato il traguardo dei miei primi dieci anni nel calcio e sento di poter migliorare ancora: è stato sempre un crescendo, per me, da quando ho scoperto la meditazione. La meditazione mi ha cambiato la vita. Ho iniziato a farla quando sono arrivato in Europa, a 21 anni. Prima la praticavo di tanto in tanto, vivendoda solo. Proprio grazie alla solitudine ho imparato a stare con me stesso e a conoscermi sempre meglio. Poi ho scoperto gli effetti di una corretta respirazione anche sul campo. Ho letto libri e ho capito tante cose, fino a quando ho deciso di avere una maestra di yoga a Verona. Il lato interiore è fondamentale per i successi e pure nello sport . Devi stare bene con te stesso per stare bene con gli altri. Medito ogni sera per una ventina di minuti. E sto bene".