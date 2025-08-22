Schira: "Elmas sta spingendo in tutti i modi per tonare a vestire la maglia del Napoli, ha detto no a 4 squadre"
Elmas
L'esperto di calciomercato Nicolò Schira svela le ultime notizie sul futuro di Elmas:
"Elmas sta spingendo in tutti i modi per tornare a vestire la maglia del Napoli: ha detto no a Wolfsburg, Betis, West Ham e Torino per aspettare gli azzurri".
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News