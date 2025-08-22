Moretto: "Dovbyk resta nella lista del Napoli: per il momento trattativa bloccata con la Roma. C'è rischio concorrenza spagnola"

Ultime calcio Napoli - Matteo Moretto riporta gli ultimi aggiornamenti su Dovbyk e il suo passaggio al Napoli, sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Queste le notizie di Moretto:

"Il Villarreal continua a pensare a Dovbyk, è sicuramente un obiettivo concreto del club, ma ad oggi non c'è accordo per quanto riguarda la struttura dell'operazione. Vedremo se in questo finale di mercato le cose potranno cambiare. Vi confermiamo che Dovbyk è anche nella lista del Napoli, anche se il Napoli sta cercando di capire prima se riuscirà ad arrivare a determinate soluzioni A. Dovbyk non è un piano B, però è uno dei nomi in lista. Il Napoli sta lavorando su più nomi. Ad oggi il Napoli lo tiene lì, ma ad oggi non avanza".