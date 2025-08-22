Zazzaroni: "Napoli mio favorito per lo scudetto, ma non ditelo a Conte perché potrebbe togliermi il saluto e cancellare il numero di telefono"

Zazzaroni: Napoli mio favorito per lo scudetto, ma non ditelo a Conte perché potrebbe togliermi il saluto e cancellare il numero di telefono

Ultime notizie SSC Napoli - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive sul quotidiano odierno:

"È stata - ed è ancora - l’estate del Napoli campione che ha anticipato la concorrenza per provare a completarsi in vista della Champions (accontentato Osimhen) ma che ha perso per infortunio Lukaku e Manna. Il ds ha però continuato a lavorare aiutato da un tutore. Che non è Chiavelli. La squadra di Conte è la mia favorita per lo scudetto, ma non ditelo ad Antonio perché potrebbe togliermi il saluto e cancellare il numero di telefono"

