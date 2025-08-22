Hojlund-Napoli, Gazzetta svela quale sarebbe il suo ingaggio: la cifra non è un problema

Calciomercato SSC Napoli - L’attaccante danese del Manchester United Rasmus Hojlund (22 anni compiuti lo scorso febbraio), è un obiettivo del Napoli come racconta la Gazzetta dello Sport.

“A De Laurentiis e a Conte piace tanto e Manna sta provando a trovare gli argomenti giusti. Il Napoli è intenzionato ad acquistarlo in prestito oneroso con diritto di riscatto, per svoltare basterebbe convincersi a confermare Hojlund a giugno 2026. Ma nell’organico e dunque nel bilancio del Napoli ci sono già due centravanti di peso (pure economico) e un po’ di oculatezza finanziaria è doverosa.

I soldi non sono un problema: Hojlund viaggia intorno ai 2,8 milioni di euro annui, un ritocchino - che vada dai 3 ai 3 e mezzo - gli verrebbe riconosciuto, e questo è un primo segnale sulla volontà di De Laurentiis di chiuderla”