Lugano, l'ex presidente: "Manna grande ds, sapevo che avrebbe fatto bene a Napoli. Embolo? Non è all'altezza, prenderei questo attaccante"

Ultime calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano quando Manna era il direttore sportivo:

"Il Lugano è in un momento di crisi perché è uscito dalle coppe Europee, ma lo seguo solo da spettatore, sono fuori ormai da 3 anni. Manna l'ho sentito l'ultima volta quando era a Castel Di Sangro, dovevamo vederci ma non è riuscito, è un periodo in cui è molto preso. Credo che il Napoli sia riuscito nell'impresa di avere 2 titolari in ogni ruolo, sapevo che Manna avrebbe fatto bene, lui ragiona in tempi rapidi, ho molta stima del suo modo di operare. Adesso, il Napoli è il favorito e questa può essere l'unica incognita perchè portare questo peso non è facile. Bisognerà essere anche fortunati con gli infortuni. Embolo non credo sia all'altezza del Napoli. Era partito in quarta, ha grande potenza fisica, ma segna poco. Il Napoli doveva prendere Ndoye che a Napoli si sarebbe esaltato molto. È giovane, esplosivo ed ha iniziato anche a segnare, diventerà un grande giocatore. Difficile avere un giocatore dalle caratteristiche di Lukaku, ma Hojlund è un profilo che a me piace".