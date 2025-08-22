De Laurentiis su Maradona: "Mi chiese 500mln per tre giorni sul set! Da lui ebbi una risposta stupenda"

Rassegna Stampa  
Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera. Vi proponiamo alcuni brevi stralci.

Abbiamo nominato Maradona. Quanto le sarebbe piaciuto averlo fra i suoi giocatori?

«Ma io l’ho avuto. Ha recitato in Tifosi, nel 1999. All’epoca non lo conoscevo, chiesi il contatto a Gianni Minà, lo chiamai a Buenos Aires e lui a bruciapelo “mi dai 500 milioni per tre giorni di lavoro?”. Deglutii, dissi che andava bene, e lui “allora la prendo in considerazione, ti faccio sapere”. Due giorni dopo mi chiama, è a Fiumicino con la moglie, io prendo per loro la suite all’ultimo piano dell’hotel d’Inghilterra, panoramica pazzesca sui tetti di Roma. Stiamo lì tutta la notte a chiacchierare, del film e della vita, a un certo punto Claudia gli dice “ma ti rendi conto di quanti soldi guadagneresti se nascessi oggi?”. Gli ingaggi dei calciatori, in effetti, si erano decuplicati rispetto a quando giocava lui. La risposta di Diego fu stupenda, me la ricordo ancora. “Se nascessi oggi, non avremmo le due figlie meravigliose che ci riempiono l’esistenza”. La sua grandezza interiore era pari alla capacità calcistica».

