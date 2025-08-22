Sky - Sassuolo-Napoli, le probabili scelte di Conte: pronto un cambio di modulo, scelto anche il portiere | GRAFICO
Ultime calcio le probabili scelte di Conte per il suo Napoli contro il Sassuolo secondo Sky
Ultime calcio Napoli - Il Napoli comincia la stagione 2025-2026 in trasferta, dal Mapei Stadium, contro il Sassuolo. La redazione di Sky Sport prova ad anticipare le scelte di formazione.
Napoli la probabile formazione
Questo potrebbe essere l'undici titolare:
NAPOLI (4-1-4-1) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Conte
