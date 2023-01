Roma, Mourinho a Dazn: "Meritavamo noi di vincere, l'1-0 di Osimhen è un'ingiustizia! Spalletti mi ha fatto un regalo che non ho aperto"

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di José Mourinho prima di Napoli-Roma. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Roma:

"Dal primo minuto abbiamo giocato una grande partita, ingiustiza il gol dell'1-0 loro con Osimhen per quello che si era visto in campo. La squadra si difendeva molto bene, ci sono partite che perdi ed esci con più convinzione di prima. Siamo sicuramente la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli e messo paura a tutta loro. Lo stadio è stato tremendo e sembrava vuoto. Usciamo dal Maradona più fiduciosi, i nostri tre cambi finali sono stati tre bambini e mi fa piacere. Certe volte la squadra che meritava di più esce sconfitta, dispiace per il risultato e per la sconfitta perché doveva vincere noi oggi.

Mancini ha giocato praticamente da terzino destro su Kvaratskhelia, hanno fatto bene anche Ibanez di là e Smalling su Osimhen, che è un giocatore top. Ma se va in Inghilterra e gioca così lo ammazzano, qua in Italia accettano questo atteggiamento?

Ho ringraziato Spalletti prima della partita per il regalo fatto per i miei 60 anni. Dopo la partita solo un grande abbraccio. In dei momenti chiave la stella si illumina per lo scudetto, lo so bene io che ho vinto tanto, oggi si è illuminata per loro e per Spalletti. Sono una grande squadra di campioni. Pellegrini si è allenato solo ieri in questa settimana, ha fatto un sacrificio per giocare e non era al top della condizione. Gli mancava l'intensità e ha dato tutto.

La nostra squadra con una partita alla settimana può essere una squadra molto forte, ma giocare 2-3 volte durante la settimana diventa difficile. Il Napoli ha una qualità tremenda quando gioca nella metà campo avversaria. I risultati della Roma avevano un blocco tattico e mentale lo scorso anno, oggi giochiamo in grandi stadi con grande mentalità.

Non rivedremo Zaniolo al centro della Roma dopo l'infortunio di Abraham, non sappiamo ancora se è infortunio o stanchezza".