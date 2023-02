Plusvalenze Juve, parla Tongya: "8 milioni per me non mi sembravano esagerati"

Calciomercato - Parla Franco Tongya, potenziale talento della primavera della Juventus finito al Marsiglia e soprattutto al centro delle attenzioni nel discorso plusvalenze per una valutazione enorme per il suo cartellino: 8 milioni di euro.

Plusvalenze Juve, Tongya parla della sua cessione

Ma nulla di strano a detta del diretto interessato intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Non mi sembravano pochi, ma neppure una cifra esagerata. Le cifre dei trasferimenti si erano gonfiate parecchio negli ultimi anni, in più io venivo da un’ottima stagione. Ero il calciatore più giovane della Juventus Under 23, ero stato inserito nella Top 11 della Youth League e anche del Mondiale Under 18. Lì per lì, non ci ho visto nulla di strano”.