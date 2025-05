Notizie calcio - Piero Armenti è un imprenditore, scrittore e urban explorer italiano nato nel 1979 a Salerno. È noto per aver fondato "Il mio viaggio a New York", un tour operator e progetto digitale che racconta la città di New York attraverso i social media, attirando milioni di follower.

Lo stesso Piero Armenti non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il Napoli e lo ha spiegato anche recentemente sul suo sito ufficiale:

"Mentre ero a passeggio per Salerno, qualche giorno fa, un signore di una certa età mi ha quasi intimato di smetterla di tifare Napoli, e di tifare solo Salernitana. Avrei voluto rispondergli di farsi i caxxi suoi, ma con molta calma ho cercato di spiegare il mio punto di vista. D’altronde questa è una domanda che mi fanno sempre, soprattutto i salernitani più ottusi convinti che il mondo finisca con la Salerno- Reggio Calabria.

Me lo chiedono sempre: perché tu che sei di Salerno tifi Napoli, come se poi tifare Napoli fosse proibito per qualche sorta di strano editto che mi è sfuggito, mentre se da Salerno tifi Juventus, Milan o Inter nessuno ti dice niente. La domanda è per quale motivo non potrei? Ma per spiegare bene la ragione per cui sono tifosissimo del Napoli, squadra di cui ero abbonato quando ero adolescente, bisogna partire da una storia di un bambino degli anni ‘80. E questa storia voglio raccontarvi. Da questo momento in poi ringrazio i miei abbonati".