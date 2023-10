Pardo: "Champions League? Le italiane possono inserirsi, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega e telecronista Pierluigi Pardo ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda su RadioNews24:

“L’Arsenal che perde con il Lens racconta quello che provo a dire sommessamente da tempo, cioè che hanno speso male, poi magari il City rivince la Champions, è la favorita e la stagione è lunga. Siamo in una fase di transizione in cui anche il PSG non è la squadra di qualche anno fa, in questo vuoto di poteri le nostre (le italiane in Champions, ndr.) si possono inserire”.