Montervino: "Litigi? Di scazzottate col club dei sudamericani ne abbiamo fatte ma in campo guai a chi toccava uno di noi"

Francesco Montervino è intervenuto alla trasmissione 'Ne Parliamo Il Lunedì' su Canale 8:

Mi aspettavo una reazione tecnica dal Napoli: c'è stata più voglia più sacrificio a riconquistare la palla. Dei tre in attacco Kvara è stato quello che ci ha provato di più. In campo c'è stato un bel dinamismo ma stiamo parlando di una partita non vinta per i soliti errori: in particolare da parte dei centrali, soprattutto da Juan Jesus. Sul gol da corner mi chiedo come è possibile non marcare Abraham. Errori grossolani!

Come è possibile che continui a giocare titolare? Sono così scarsi gli altri? Durante il calcio d'angolo non si fa mai il cambio! Ma in questo caso io gli ho fatto l'applauso perchè bisognava mettere centimetri.

Litigi negli spogliatoi? Anche chi li ha fatte venire fuori. Perchè non fai venire fuori ste cose anche quando si vinceva. L'anno scorso c'è stata una persona che ha chiuso lo spogliatoio e ha detto: qui non entra più nessuno. E va finire che oggi invece è tutto aperto e anche la sciocchezza diventa una notizia. I litigi in squadra ci sono sempre stati: ne posso raccontare tanti col club dei sudamericani. Tra di noi scazzottate ne abbiamo fatte eh. Ma in campo la domenica guai a chi toccava ad uno di noi.