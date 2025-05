Notizie Napoli calcio - Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Genoa 2-2:

“Bisogna rimanere calmi. Il Genoa ha dimostrato di essere una squadra forte. Non è il momento di farsi prendere dal panico, bisogna stare calmi.

Campionato italiano me lo aspettavo così duro? Me lo aspettavo così il campionato, con le squadre più forti in vetta".