Mazzarri a Dazn: "Scudetto? Possiamo fare un filotto di vittorie, sono ancora tante partite e sono fiducioso. Osimhen e Kvara faranno la differenza"

Napoli - Walter Mazzarri è intervenuto a Dazn nel post partita di Juventus Napoli:

"Ci sono momenti nel calcio. E' difficile dare spiegazioni, i ragazzi hanno dominato sul piano del gioco dominando la Juventus facendola stare in area loro per tutto il secondo tempo. Abbiamo perso l'uomo in area e sprecato le occasioni giuste. Se giochiamo così possiamo fare un filotto di risultati importanti che meritiamo anche. Io sono arrivato da poco, c'erano dei problemi prima seno non mi avrebbero chiamato. Da quando sono arrivati abbiamo sempre giocato meglio degli altri. E' un momento negativo se non segniamo su quella palla di Kvara vuol dire che non gira.

I ragazzi devono ritrovare la condizione migliore e la lucidità che servono per vincere le partite. Quando una squadra è abituata a vincere poi ha un contraccolpo quando non riesci ad esprimerti con tranquillità. Kvara è forte e non dimentichiamo che non abbiamo più i terzini che spingono a sinistra che possono liberarlo. Siamo in emergenza e lui accusa le assenze dei compagni.

Ci manca quel particolare che con le grande squadre fanno la differenza. Anche oggi la squadra non ha preso contropiedi, era più corta e messa bene. Alcune cose bisogna migliorarle. Se riusciamo a fare bene col Braga, passare il turno concentrandoci poi sul campionato e recuperando i terzini possiamo fare un grande campionato. Osimhen è un campione, i campioni sono trascinanti per tutte le squadre. C'è bisogno però che ritrovi la condizione, sarà quello che ci farà fare la differenza. E' chiaro che andrà via per la Coppa d'Africa e dovremmo farlo con gli altri, ma Osi è un giocatore devastante.

Oggi non meritavamo di perdere, abbiamo ritrovato equilibrio e certe cose. Dipende tutto da noi e sono fiducioso, ci sono tante partie e non mi creo limiti e problemi. La ruota può girare anche dalla nostra parte".