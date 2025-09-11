Napoli, bel gesto di Hojlund verso i tifosi dopo l'allenamento di oggi | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Rasmus Hojlund continua a vivere la sua prima vera settimana in azzurro. L'attaccante, rientrato dall'impegno con la Danimarca condito da un gol in nazionale, sta svolgendo le prime sedute d'allenamento agli ordini di Conte. E dopo la seduta pomeridiana di oggi a Castel Volturno, Hojlund ha accontentato tanti tifosi azzurri: come si vede dalle immagini di CalcioNapoli24, dopo l'allenamento si è fermato con i tifosi presenti all’esterno dell'hotel Parker’s in Corso Vittorio Emanuele. Dove alloggia in attesa di trasferirsi nella sua nuova casa.

Ecco il video!