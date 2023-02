Luis Alberto: "Sarri ci fa addormentare! In Italia solo Napoli e altre tre squadre giocano un calcio europeo"

Luis Alberto, centrocampista spagnolo della Lazio, è stato ospite sul canale Twitch del giornalista Benny Arroyo. Vicino a lasciare la Lazio nel mercato di gennaio, alla fine è rimasto a Roma e giocherà la seconda parte di campionato in Serie A, sebbene abbia già confessato il desiderio di tornare in Spagna, a Cadice.

Ultime notizie. Durante l'intervista, Luis Alberto si è concesso anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Maurizo Sarri, suo attuale allenatore: "Quasi tutti i giorni ci fa vedere dei video e sono tutti video lunghi, ogni tanto ti cala l'occhio... Sono cambiate le abitudini rispetto a quando c'era Inzaghi". Chissà come la prenderà Sarri.

Luis Alberto ha parlato anche del campionato italiano e non ha avuto parole positive: "Qui un giorno sei un fenomeno e il giorno dopo sei un brocco. La Serie A non si è evoluta, solo Napoli, Lazio, Sassuolo e Fiorentina giocano un calcio europeo. Già quello della Juventus è un po' diverso, in Italia si gioca molto con le difese a tre, con la marcatura a uomo".